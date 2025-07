Guardia di Finanza sequestra oltre 43mila prodotti pericolosi per la salute pubblica

La Guardia di Finanza di Taranto ha sequestrato oltre 43.000 prodotti pericolosi, proteggendo così la salute dei cittadini. I controlli, effettuati in diversi comuni della provincia, hanno evidenziato una vasta rete di commercializzazione illecita di articoli a rischio. Questo intervento dimostra come le forze dell'ordine siano sempre in prima linea nella tutela del consumatore. La lotta contro il mercato nero di prodotti dannosi prosegue senza sosta, garantendo un futuro più sicuro per tutti.

Tarantini Time Quotidiano Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito, presso alcune aziende ed esercizi commerciali di Taranto, Martina Franca, Laterza, San Giorgio Ionico e Maruggio, mirati controlli a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica. I target sottoposti a controllo sono stati selezionati anche sulla base di alcune segnalazioni del Nucleo Speciale Beni e Servizi, gestore per la Guardia di Finanza del sistema telematico unionale di allerta “ Safety Gate ” relativo a prodotti a “ rischio grave ” per il consumatore. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Guardia di Finanza sequestra oltre 43mila prodotti pericolosi per la salute pubblica

