Potenza riciclavano soldi della criminalità foggiana | 9 arresti

Una vasta operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza ha sgominato un complesso sistema di riciclaggio legato alla criminalità foggiana, coinvolgendo oltre 200 agenti e decine di aziende in Basilicata e Lombardia. Nove persone sono finite in manette, mentre sequestri di aziende e beni testimoniano l’ampiezza dell’indagine. Un colpo deciso contro la criminalità organizzata, che dimostra come la legge non si lasci intimidire.

Grazie a una imponente operazione congiunta, oltre 200 uomini e donne della Polizia e la Guardia di Finanza hanno disarticolato un sodalizio criminale dedito al riciclaggio dei proventi della criminalità foggiana, derivanti anche dalle rapine ai portavalori, con la connivenza di imprese operanti in Basilicata e Lombardia. Sono nove le persone arrestate, sette in carcere e due ai domiciliari. Il sequestro del compendio aziendale di 10 società del valore di 170 milioni di euro, nonché il sequestro preventivo, nella forma diretta o per equivalente, di beni per un valore di circa 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Potenza, riciclavano soldi della criminalità foggiana: 9 arresti

In questa notizia si parla di: criminalità - foggiana - potenza - riciclavano

Accusa: riciclaggio dei proventi della criminalità foggiana anche in Basilicata e Lombardia, nove arresti Guardia di finanza e polizia - Una vasta operazione antimafia ha portato all’arresto di nove persone coinvolte nel riciclaggio dei proventi della criminalità foggiana, con ramificazioni in Basilicata e Lombardia.

Potenza, riciclavano soldi della criminalità foggiana: 9 arresti; Riciclavano denaro proveniente dalla criminalità foggiana: 9 arresti nel Potentino; Riciclavano i soldi della malavita foggiana: 9 in manette, aziende e beni sequestrati.