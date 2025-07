Gaza salgono a 39 le vittime del raid sull’internet cafè I coloni assaltano una base militare in Cisgiordania

La spirale di violenza nella regione si intensifica, con Gaza che piange 39 vittime e i coloni israeliani che assaltano una base militare in Cisgiordania. Il tragico raid sull'internet café Al-Baqa ha segnato un ulteriore capitolo di un conflitto senza fine, lasciando dietro di sé dolore e distruzione. La situazione resta estremamente delicata, e mentre le tensioni aumentano, il mondo guarda con apprensione agli sviluppi di questa crisi senza precedenti. Sempre più urgente trovare una soluzione duratura per la pace.

Sono diventate 39 le vittime del raid israeliano che ieri, lunedì 30 giugno, ha preso di mira l’internet cafè Al-Baqa di Gaza City, nel nord della Striscia. A comunicarlo è l’emittente araba Al Jazeera, secondo cui nel bombardamento sarebbe stato ucciso anche il fotogiornalista palestinese Ismail Abu Hatab. Il raid, secondo quanto hanno spiegato fonti interne all’Idf, aveva preso di mira una serie di alti funzionari e agenti di Hamas. Sempre secondo le Forze di difesa israeliane, sarebbero state prese tutte le precauzioni prima dell’attacco per ridurre i danni ai civili. Precauzioni che, come ha ammesso indirettamente l’esercito dello Stato ebraico, non hanno dato i loro frutti tanto da spingere i vertici militari ad aprire un’indagine. 🔗 Leggi su Open.online