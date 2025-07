Juve ti ricordi quando Bellingham arrivò a Torino? E come lui anche Haaland e Kvara

Ricordi quando Bellingham arrivò a Torino, portando con sé il sorriso di un sogno che si avvera? Così come Haaland e Kvara, anche lui ha attraversato il cuore della Juventus, lasciando un’impronta nel suo percorso. L’inglese del Real sognava di indossare la maglia del suo idolo Zidane, mentre il bomber e il georgiano stanno scrivendo le proprie pagine di storia. La passione calcia ancora forte, pronta a sorprendere tutti.

L'asso inglese del Real nel 2020 visitò il mondo bianconero e per un po' immaginò d’indossare la maglia del suo idolo Zidane. Situazione simile per il bomber, mentre il georgiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, ti ricordi quando Bellingham arrivò a Torino? E come lui anche Haaland e Kvara...

In questa notizia si parla di: juve - ricordi - bellingham - arrivò

Calciomercato Juve: ricordi Jorginho e Ismajli? Svelato il futuro dei due ex obiettivi bianconeri. Novità in vista dell’estate - Nel calciomercato, due nomi tornano a far parlare di sé: Jorginho e Ardian Ismajli, ex obiettivi della Juventus.

L'ha detto Tacchinardi che il tuo sogno era quello di allenare la Juventus, quindi pur di esaudirlo hai accettato l'incarico col rischio che durasse solo pochi mesi. L'ha detto Montero che tu per il bene della Juventus ti faresti staccare un braccio e tu in questi mes Vai su Facebook

Juve, ti ricordi quando Bellingham arrivò a Torino? E come lui anche Haaland e Kvara...; L'ex Juve Tognozzi: 'Vicini a Bellingham, era fatta per Haaland. Così abbiamo scoperto Yildiz e gli altri'; Juve, ricordi il Rimini? Ha vinto il suo campionato.