Sicurezza in mare anche i vigili del fuoco impegnati nei soccorsi e nella vigilanza

Un impegno condiviso per garantire la sicurezza delle nostre coste: grazie all’accordo firmato ieri in prefettura, i vigili del fuoco rafforzano i soccorsi e la vigilanza nei comuni di Latina, Sabaudia e San Felice Circeo. Una rete di protezione potenziata che mira a tutelare residenti e visitatori, assicurando interventi più efficaci e tempestivi in ogni occasione. Questa sinergia rappresenta un passo importante verso un mare più sicuro per tutti.

Nasce una rete di sicurezza rafforzata nei comuni costieri a nord della provincia, Latina, Sabaudia e San Felice Circeo, grazie a risorse e personale messi a disposizione dal comando dei vigili del fuoco. Ieri, 30 giugno, la firma dell'accordo in prefettura, alla presenza della prefetta Vittoria. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

