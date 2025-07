Giuseppina Torre, tu sei una musicista, una concertista, ma sei anche autrice di un libro, “Un piano per rinascere. La mia storia dal vivo” che racconta la tua storia. Una storia, mi verrebbe quasi da dire di “normale” tossicità, visto che purtroppo le relazioni tossiche sono estremamente diffuse. Ma in realtà è la tua è una storia straordinaria di liberazione e di rinascita. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

La musicista che ha suonato per il Papa: "Denigrata, calunniata, picchiata dal mio ex marito. Come mi sono salvata"