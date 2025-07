Torneo del Porto 23° Memorial ’Stefano Candelari’ Folla per la finale | 800 spettatori Vincono Le bimbe di Santo

Un'atmosfera di pura emozione ha avvolto la 23ª edizione del Memorial Stefano Candelari, culminata in una finale da record con quasi 800 spettatori. Le “Bimbe di Santo” hanno conquistato il titolo battendo i “Beck’s Street Boys” in un match serrato e spettacolare, dimostrando talento e determinazione. Una serata indimenticabile che ha lasciato il segno nel cuore degli appassionati e promette grandi prospettive per il futuro del basket locale.

Una serata travolgente quella che ha chiuso la 23ª edizione del Memorial "Stefano Candelari", che ha richiamato ogni sera tantissimi appassionati al playground del Porto, ma che venerdì sera ha battuto tutti i record poiché ha visto attorno al campetto dietro la chiesa quasi 800 spettatori. Hanno vinto “Le bimbe di Santo“ che hanno battuto i “Beck’s treet Boys“ con il punteggio di 84-81. In squadra, fra i vincitori, anche due degli under 19 della Vuelle che quest’anno hanno fatto parte della rosa della prima squadra, David Cornis e Francesco Stazi, e un altro paio usciti qualche anno fa dal vivaio biancorosso, Matteo Di Francesco e Luca Aloi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo del Porto, 23° Memorial ’Stefano Candelari’. Folla per la finale: 800 spettatori. Vincono "Le bimbe di Santo»

