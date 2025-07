Netanyahu incontrerà Trump il 7 luglio a Washington

Il 7 luglio a Washington, Netanyahu e Trump si preparano a un incontro cruciale che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici del Medio Oriente. Con tensioni e alleanze in gioco, i due leader affronteranno temi caldi come Hamas, Siria e Iran, lasciando intuire l’importanza strategica di questa riunione per il futuro della regione e oltre. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperanno i loro dialoghi e quali conseguenze avranno sul panorama internazionale.

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lunedì prossimo 7 luglio a Washington. Lo hanno confermato fonti del governo israeliano ad Axios. Si prevede che i due leader discuteranno dei negoziati con Hamas e dello stato delle relazioni di Israele con Siria e Iran, tra le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

