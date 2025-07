Festival della valle dell’Orfento | i concerti in programma

Il 39° Festival della Valle dell’Orfento si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, offrendo un ricco calendario di concerti e eventi culturali. La manifestazione, che ha visto svolgersi il 22° Concorso Internazionale dedicato a Paolo Barrasso presso l’ex convento delle Clarisse di Caramanico Terme, continua a catturare l’attenzione di pubblico e artisti da tutto il mondo, consolidando la sua fama come cuore pulsante della musica classica e contemporanea in Abruzzo.

Il 39° festival della valle dell’Orfento ha presentato il 22° concorso musicale internazionale intitolato a Paolo Barrasso, che si è svolto presso l’ex convento delle clarisse di Caramanico Terme dal 22 al 25 maggio 2025. Il successo del concorso, che che peraltro richiama ogni anno l’attenzione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: festival - valle - orfento - concerti

Festival Internazionale Bande Musicali "Valle d'Itria": comincia il conto alla rovescia - Il countdown è iniziato: il Festival Internazionale Bande Musicali Valle d'Itria sta per tornare a Cisternino, uno dei Borghi più belli d’Italia.

Festival della valle dell’Orfento: i concerti in programma; Festival della Valle dell’Orfento: rassegna concertistica internazionale a Caramanico Terme; Finale del 22° Concorso Musicale Internazionale “Paolo Barrasso”.

“Turn Around BargaJazz Festival“. Concerti nei borghi della Valle - la Nazione - BargaJazz festival“: primo appuntamento per i concerti nei borghi della Garfagnana e Valle del Serchio, stasera alle 21. Segnala lanazione.it

Festival Valle d'Itria, oltre 12mila presenze in edizione record - Il Festival della Valle d'Itria ha chiuso l'edizione del cinquantenario con il record di oltre 12mila presenze, una crescita del 20% rispetto al 2023, sold out di opere e concerti. Scrive ansa.it