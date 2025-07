Festa patronale di San Matteo a Sussisa di Sori con gastronomia musica e sparata di mascoli

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Sussisa di Sori, dove la festa patronale di San Matteo torna dal 4 al 6 luglio con un mix irresistibile di gastronomia, musica e tradizioni. Tre serate a ingresso libero, ricche di stand deliziosi e le emozionanti sparate di mascoli, per celebrare con gioia e convivialità. Non perdere l’occasione di immergerti in questa meravigliosa tradizione!

Da venerd√¨ 4¬†a domenica 6¬†luglio torna la¬†Festa patronale di San Matteo a Sussisa di Sori: tre serate a ingresso libero¬†con stand gastronomici,¬†musica¬†e le tradizionali sparate di mascoli. Programma Gioved√¨ 3 luglio Ore 18:00: Santa¬†Messa Venerd√¨ 4¬†luglio Ore 18:00: Santa¬†Messa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: patronale - matteo - sussisa - sori

Festa Patronale di San Matteo ‚Äď Sussisa di Sori 2025 Vai su Facebook

Festa patronale di San Matteo a Sussisa di Sori con gastronomia, musica e sparata di mascoli; Festa di San Matteo 2024 a Sussisa di Sori con sparata di mascoli, focaccia al formaggio e musica; Festa patronale di San Matteo a Sussisa di Sori con focaccia al formaggio, musica e processione.

Festa patronale di San Matteo a Sussisa di Sori - Le celebrazioni religiose prenderanno il via giovedì 29 e venerdì 30 giugno con la Santa Messa delle ore 18, quindi sabato ... Si legge su genovatoday.it

Sori: a Sussisa la festa patronale dedicata a San Matteo - Sabato 1 e domenica 2 luglio a Sussisa, dolce frazione collinare di Sori, si svolge la festa patronale di San Matteo. Lo riporta levantenews.it