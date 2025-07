Cruciani si racconta | Io padre assente nel quotidiano Mia madre? La vedo una volta l’anno

Giuseppe Cruciani si racconta senza filtri, tra ricordi di un padre assente e una madre vista una sola volta all'anno, per poi scatenarsi con il suo nuovo libro "Ipocriti!", edito da Cairo Editore. Con la sua penna dissacrante affronta temi caldi e scomodi, sfidando critiche e stereotipi. Oggi, più che mai, Cruciani dimostra di essere un giornalista libero e senza paura, pronto a rompere il silenzio e scuotere le coscienze.

Oggi, 1 luglio, esce il suo libro Ipocriti!. Giuseppe Cruciani sbarca in libreria con il suo nuovo libro Ipocriti! edito da Cairo Editore toccando, in maniera dissacrante tantissimi temi. A Corriere dice che non teme le reazioni al suo libro e sulla critica che più gli viene rivolta dice: «Adesso dicono che sono una specie di megafono del governo di centrodestra. È ridicolo per uno che vuole il matrimonio omosessuale, la droga liberalizzata, l'adozione ai gay, ed è contro la chiusura dei negozi di cannabis light. Mi sento molto più antifascista di chi grida al fascismo continuamente». Nel volume parla anche di Papa Francesco «influencer dell'immigrazione»: «Basta ricordare che andò a Lampedusa dopo il naufragio del 2013 dicendo che dovevamo accogliere i migranti.