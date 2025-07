Il Fvg punta a una legge unica per commercio e turismo | Meno burocrazia più sviluppo

Il Friuli Venezia Giulia si sta preparando a rivoluzionare il suo tessuto economico con una legge unificata per commercio e turismo, puntando a snellire le procedure e favorire lo sviluppo. Un passo deciso verso una regione più competitiva, dinamica e attrattiva, che mira a semplificare la vita a imprenditori e cittadini. Questa novità promette di aprire nuove opportunità e di rafforzare il ruolo strategico del territorio nel panorama nazionale ed europeo.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a una vera e propria rivoluzione nel settore terziario. L'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, ha annunciato a Cervignano del Friuli, durante l'assemblea degli eletti di Confcommercio Udine, in cui è stato rieleltto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

