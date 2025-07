Gaza proseguono senza sosta i raid di Israele

La tensione nella Striscia di Gaza si intensifica con raid israeliani incessanti, che continuano a seminare macerie e dolore. Una violenta esplosione all’alba di martedì 1° luglio ha segnato un ulteriore capitolo di questa crisi senza fine. Nelle ultime ore, almeno 74 vittime hanno perso la vita in attacchi aerei e scontri a fuoco, mentre i civili cercano disperatamente di ricevere aiuti umanitari. La situazione rimane critica e incerta, lasciando il mondo ad osservare in apprensione.

Una violenta esplosione è stata registrata nella Striscia di Gaza all’alba di martedì 1° luglio, mentre i raid israeliani proseguono senza sosta nell’exclave palestinese. Nelle scorse ore le forze israeliane hanno ucciso almeno 74 persone con attacchi aerei che hanno causato 30 morti in un bar sul mare e colpi di arma da fuoco che hanno causato 23 morti mentre una folla stava cercando di ricevere aiuti alimentari. L’attacco arriva mentre due funzionari dell’amministrazione statunitense hanno dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe dovuto ospitare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per colloqui alla Casa Bianca lunedì 7 luglio, con il leader di Washington pronto a intensificare i suoi sforzi per mediare un cessate il fuoco, un accordo per la liberazione degli ostaggi e la fine alla guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, proseguono senza sosta i raid di Israele

In questa notizia si parla di: gaza - proseguono - sosta - raid

Gaza, Qatar e Usa spingono per la tregua ora che il fronte iraniano è spento. Ma raid proseguono: “56 morti” - Nel cuore di un conflitto drammatico, Gaza assiste a un aumento delle tensioni, con 56 civili uccisi in un solo giorno e le potenze internazionali come Qatar, USA e altri spingendo per una tregua.

"NON LI FERMA NESSUNO?!?" "Nuovi raid hanno causato altri morti nella Striscia di Gaza. Proseguono senza sosta gli attacchi israeliani e sono almeno 72 i palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore.(ilFattoQuotidiano) Alle 20 su Rai3 #Blob1985 racconta un ann Vai su X

FREE GAZA Vai su Facebook

Gaza, proseguono senza sosta i raid di Israele; Raid israeliano su un mercato nella Striscia di Gaza: almeno 18 morti; California, incendi nell'Inland Empire: evacuate diverse comunitĂ .

Gaza, proseguono senza sosta i raid di Israele - (LaPresse) Una violenta esplosione è stata registrata nella Striscia di Gaza all'alba di martedì 1° luglio, mentre i raid israeliani proseguono ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Gaza, 48 morti per i nuovi raid israeliani. E l’esercito di Tel Aviv annuncia “l’estensione delle operazioni” - Sono almeno 48 i palestinesi uccisi in attacchi israeliani da stamattina nella Striscia di Gaza. Come scrive ilfattoquotidiano.it