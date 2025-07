Oasi di Conza yoga vista lago | due appuntamenti a luglio

rilassamento, la meditazione e il recupero di energia, offrendo un’esperienza unica tra colori, suoni e profumi della natura. Due occasioni imperdibili per riscoprire se stessi in armonia con l’ambiente circostante: non mancate a questi appuntamenti di luglio all’Oasi Lago di Conza, un invito a rigenerarsi e trovare equilibrio in un contesto incantevole. Vi aspettiamo per condividere momenti di pura serenità e benessere!

Due imperdibili appuntamenti estivi dedicati al benessere e alla natura: il 5 e il 19 luglio, alle ore 18.3019.30, l’Oasi Lago di Conza ospiterà speciali sessioni di yoga all’aperto, immersi nella quiete e nella bellezza del paesaggio naturale. L’iniziativa, pensata per favorire il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: oasi - conza - yoga - lago

Domenica all’Oasi WWF Lago di Conza: natura, scoperta e relax - Scopri la magia della natura all’Oasi WWF Lago di Conza! Ogni domenica, l'oasi nel cuore dell'Alta Irpinia offre un'opportunità unica per immergersi in paesaggi incontaminati, partecipare ad attività educative e godere di momenti di relax.

Il 5 e 19 luglio ripartono le sessioni di yoga al tramonto! Ci ritroveremo all'ingresso dell'Oasi e raggiungeremo il belvedere sul lago, dove ci dedicheremo ad una pratica di yoga dolce con Albina Biancospino 5 e 19 luglio ore 18.30 Oasi L Vai su Facebook

Oasi di Conza, yoga vista lago: due appuntamenti a luglio.

Oasi WWF Lago di Conza: relax, sentieri e migrazioni nel cuore selvaggio dell’Irpinia - Un’area naturale protetta di 800 ettari situata nei comuni di Cairano e Conza della Campania, in provincia di Avellino. Scrive ambienteambienti.com

Giornate delle Oasi Wwf, tra yoga, degustazioni e per bambini - iO Donna - Inaugurata nel il 1967 quando il WWF Italia era stato costituito da pochi mesi. Segnala iodonna.it