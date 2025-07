Cambiaso torna titolare a sinistra? Tudor ha preso questa decisione | ci sono novità rispetto al Manchester City

Torna la sorpresa sulla fascia sinistra della Juventus: Tudor ha deciso di schierare Cambiaso come titolare, lasciando Kostic in panchina. Questa scelta segna una novità rispetto alla recente sfida contro il Manchester City e potrebbe influenzare il difficile match degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid. Riuscirà questa mossa a dare nuova spinta ai bianconeri? Solo il campo potrà dirlo.

Cambiaso torna titolare a sinistra? Tudor ha preso questa decisione: ci sono novità rispetto all'ultima sfida persa contro il Manchester City. Novità sulla fascia sinistra per la Juventus in vista della delicatissima sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid. Dopo la partenza da titolare nell'ultima amichevole contro il Manchester City, Filip Kostic dovrebbe cedere il posto ad Andrea Cambiaso, che torna dal 1? nell'undici scelto da Igor Tudor per affrontare i galacticos. Juventus Mondiale per Club, Cambiaso titolare: Tudor sceglie più equilibrio e corsa sulla corsia mancina.

MONDIALE FINITO PER #SAVONA Il comunicato ufficiale della #Juventus: "Nicolò Savona, a seguito del trauma alla caviglia sinistra riportato durante la gara disputata ieri contro il #ManchesterCity, è stato sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici

