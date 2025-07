Borsa | l' Europa apre positiva e guarda a trattativa sui dazi

Le borse europee aprono con il segno più, alimentando ottimismo in attesa di sviluppi nelle trattative sui dazi e di una intensa maratona sul bilancio negli Stati Uniti. Gli investitori monitorano attentamente anche le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e Ucraina, che mantengono alta la tensione sui mercati. Londra, Francoforte e Parigi registrano subito rialzi, segnando un buon inizio di giornata e suggerendo un clima di fiducia che potrebbe influenzare gli scenari futuri.

Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo mentre si guarda alla trattativa con gli Stati Uniti sui dazi. Sotto i riflettori anche la maratona Usa per il bilancio. Resta alta l'attenzione sul fronte delle tensioni geopolitiche con le guerre in Medio Oriente e quella in Ucraina da parte della Russia. Avvio in rialzo per Londra (+0,26%), Francoforte (+0,24%) e Parigi (+0,11%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net