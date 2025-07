La rivoluzione gastronomica di Sanremo parte da un nuovo bistrot con vista

Sanremo, la perla della riviera ligure, si prepara a rivoluzionare la sua scena culinaria. Il nuovo Europa Palace, un elegante bistrot con vista mozzafiato tra il Casinò e il mare, promette di diventare il punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e delle esperienze uniche. Un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, offrendo un viaggio gastronomico indimenticabile. La rivoluzione gastronomica di Sanremo ha appena cominciato.

Da una parte il Casinò, dall'altra la stazione, a pochi passi il mare. Il nuovo Europa Palace a Sanremo ospita un ristorante di tutto rispetto.

