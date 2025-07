Pagamento Pensioni Luglio 2025 | quattordicesima solo per alcuni fortunati?

Luglio 2025 si presenta come un mese di speranza e aspettative per i pensionati italiani, grazie al pagamento della tanto attesa quattordicesima. Tuttavia, questa indennità extra, offerta dall’Inps, non sarà per tutti: solo alcuni fortunati potranno beneficiare di questa opportunità , previa verifica dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Ma chi sono i destinatari privilegiati e quali condizioni devono essere soddisfatte? Scopriamolo insieme e prepariamoci ad affrontare questo importante appuntamento con informazione e sicurezza.

Luglio porta con sé un appuntamento importante per molti pensionati: il pagamento della cosiddetta quattordicesima mensilità . Ma attenzione: non si tratta della classica quattordicesima percepita dai lavoratori dipendenti secondo i contratti collettivi. Questa somma aggiuntiva erogata dall’Inps è una prestazione integrativa riservata solo ad alcune categorie di pensionati, in presenza di requisiti ben precisi. Non tutti, infatti, avranno la fortuna di trovarla sul cedolino. La quattordicesima è stata introdotta nel sistema previdenziale italiano nel 2007 e successivamente ampliata nel 2016. Non si applica indistintamente a tutti i titolari di pensione, ma solo a chi rispetta specifiche condizioni legate all’età anagrafica e alla situazione reddituale. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

In questa notizia si parla di: quattordicesima - pagamento - luglio - pensioni

Pagamento Pensioni Luglio 2025: quattordicesima solo per alcuni fortunati? - Luglio 2025 si apre con una novità importante per i pensionati: il pagamento della quattordicesima, un bonus che porta sollievo e gratitudine.

Quattordicesima, bonus e trattenute: cosa c'è nelle pensioni di luglio Vai su Facebook

A luglio #pensioni più ricche per quasi un milione di toscani: in arrivo la #quattordicesima. Cosa c’è da sapere Vai su X

Pagamento pensioni di luglio 2025: data in calendario e voci sul cedolino di questo mese; Pensioni luglio 2025: quattordicesima, 630 euro extra e tutte le novità del cedolino Inps; Quando pagano la pensione di luglio 2025: date e quattordicesima.

Pagamento pensioni di luglio 2025: data in calendario e voci sul cedolino di questo mese - Le pensioni di luglio 2025 portano una bella sorpresa a 3 milioni di pensionate e pensionati. Come scrive leggioggi.it

Pagamento pensioni di luglio 2025: le date in calendario di Poste, quattordicesima e ultime novità - Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente martedì 1° luglio 2025, ovvero il primo giorno bancabile del mese ... Si legge su fanpage.it