Calciomercato Milan Doué nuovo terzino destro? C’è un grande problema

Il calciomercato estivo del Milan si infiamma con il nome di Doué, il promettente fratello di Désiré del PSG, pronto a rinforzare la corsia destra dei rossoneri. La sfida per assicurarsi il giovane talento è accesa, ma la società milanese vede in lui una soluzione concreta per risolvere un grande problema di reparto. Riuscirà il Milan a chiudere questa operazione e rilanciare le proprie ambizioni?

Guéla Doué, fratello di Désiré del PSG, è l'obiettivo numero uno del Milan nel ruolo di terzino destro in questo calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Doué nuovo terzino destro? C’è un grande problema

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - doué - terzino

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan | Per il ruolo di terzino destro, il nome principale resta Guéla Doué. #Calciomercato #TransferNews Vai su X

Emerson Royal è sul mercato, Jimenez è una risorsa anche per posizioni avanzate: al Milan serve un terzino destro Il primo obiettivo è Doué, ma non si tratta del folletto del PSG che ha fatto impazzire l'Inter in finale di Champions: è Guéla, il fratello, che gi Vai su Facebook

Milan, intesa con l'Al-Hilal per Theo Hernandez: operazione da 35 milioni; Calciomercato Milan, sulle fasce si cambia: tutti i nomi dei terzini; Calciomercato, da Gimenez a Casadei: acquisti e cessioni in Serie A.