Trasporti Cassetta Milano Serravalle | Con stazione rifornimento idrogeno puntiamo a decarbonizzazione

Milano Serravalle avvia una rivoluzione green con il trasporto di cassette fino a Serravalle, puntando sulla decarbonizzazione e sull’idrogeno come energia pulita. La prima delle cinque nuove stazioni di rifornimento rappresenta un passo importante verso un futuro sostenibile, in linea con gli obiettivi europei per il 2050. Un impegno concreto che dimostra come innovazione e rispetto per l’ambiente possano andare di pari passo, contribuendo a un domani più pulito e responsabile.

(Adnkronos) – '''Quella di Carugate est è “la prima stazione delle cinque sulle nostre infrastrutture. Con questo progetto vogliamo offrire una risorsa energetica alternativa per raggiungere la decarbonizzazione che da qui al 2050, tutti dobbiamo lavorare per raggiungere”. Lo ha detto Ivo Roberto Cassetta, amministratore delegato di Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa, intervenendo oggi pomeriggio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: milano - cassetta - serravalle - stazione

Cassetta (MISE): "Prima stazione a idrogeno delle cinque che saranno realizzate per raggiungere la carbon neutral entro il 2050" Vai su X

Trasporti, Cassetta (Milano Serravalle): Con stazione rifornimento idrogeno puntiamo a decarbonizzazione; Rifornimento al casello, è la prima stazione a idrogeno; Presentata a Carugate Est la prima stazione di rifornimento a idrogeno della Lombardia.

Trasporti, Cassetta (Milano Serravalle): "Con stazione rifornimento idrogeno puntiamo a decarbonizzazione" - Con questo progetto vogliamo offrire una risorsa energetica alternativa per raggiungere la decarb ... Riporta msn.com

Milano Serravalle, presentata a Carugate Est la prima stazione di rifornimento a idrogeno della Lombardia - L’iniziativa di FNM e Milano Serravalle – Milano Tangenziali segna un passo concreto verso la creazione della prima rete nazionale per la mobilità ... Scrive affaritaliani.it