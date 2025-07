Poste down oggi 1 luglio problemi di accesso e con i pagamenti | cosa sta succedendo

Oggi, 1 luglio, Poste Italiane affronta un disservizio che impedisce l’accesso al sito e all’app, lasciando molti utenti in attesa di operazioni importanti come i pagamenti. La causa esatta rimane ancora incerta, ma potrebbe essere legata a problemi tecnici, sovraccarichi o guasti ai server. Un disservizio che mette in evidenza quanto la digitalizzazione, seppur innovativa, sia sensibile a imprevisti di questo tipo. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi.

Il sito e l'app di Poste non funziona. Non è ancora chiara la natura del problema, tra le cause più comuni dei down ci sono guasti ai server o alla rete interna o sovraccarichi dovuti a un picco di accessi, soprattutto in giornate sensibili come oggi che coincide con il pagamento delle pensioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: poste - down - luglio - problemi

Giornalisti, al via la seconda edizione del premio Tg Poste 2025 - La seconda edizione del Premio Tg Poste 2025 è ufficialmente aperta, promossa da Poste Italiane per valorizzare i giovani talenti del giornalismo.

Alle ore 16:58 del 19 luglio 1992 una Fiat 126 rubata, con a bordo quasi un quintale di tritolo, viene fatta saltare al numero 21 di Via D'Amelio a Palermo. In quella strage perdono la vita il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti scorta Agostino Catalano, Walte Vai su Facebook

Poste down oggi 1 luglio, problemi di accesso e con i pagamenti: cosa sta succedendo; Poste Italiane down: impossibile accedere all'app e ai servizi; Poste Italiane: in provincia di Cosenza da domani in pagamento le pensioni di luglio.

Problemi con la app e sito di Poste Italiane: impossibilità di accedere al saldo libretti - it, del secondo disservizio importante nell'ultima settimana di app e sito di Poste Italiane ... Come scrive startupitalia.eu

Poste Italiane down: nuovi problemi di accesso alle app e al sito - Sul sito e le pagine social non è stata chiarita quale sia la causa dei problemi. Scrive greenme.it