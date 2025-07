Accusa terrorismo archiviata in 4 chiedono 2 milioni

Una vicenda che solleva molte domande sulla giustizia e i diritti umani. Quattro cittadini nordafricani, tutti in regola con permesso di soggiorno e impegnati nel sostegno delle proprie famiglie, sono stati ingiustamente sospettati di terrorismo e successivamente espulsi dall’Italia nel luglio 2022. Ora, con l’archiviazione definitiva dell’accusa, chiedono un risarcimento di due milioni di euro allo Stato. Scopriamo insieme questa complessa vicenda legale e le sue implicazioni.

Avevano tutti il permesso di soggiorno, lavoravano per sostenere le loro famiglie e vennero espulsi dall'Italia nel luglio 2022 con un'accusa di terrorismo che il tribunale di Perugia ha ritenuto insussistente e ora, dopo avere incassato l'archiviazione, chiedono allo Stato italiano un risarcimento di due milioni di euro. E' l'iniziativa legale intrapresa da quattro nordafricani, tre marocchini (due di 39 anni, e uno di 57 anni) e un tunisino (di 47 anni) che, a causa di quelle accuse rivelatasi infondate, sono stati costretti ad abbandonare le famiglie, mogli e figli minorenni, che dall'oggi al domani, sono rimasti senza alcun sostentamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Accusa terrorismo archiviata, in 4 chiedono 2 milioni

