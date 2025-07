juventus la carica di tudor in vista del real dobbiamo crederci

La Juventus si prepara a sfidare il Real Madrid con una determinazione cresciente, guidata dalla carica di Tudor, che invita i suoi a credere nell’impresa. In vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, il tecnico croato trasmette entusiasmo e fiducia: “Dobbiamo crederci”. La sfida è ardua, ma la grinta dei bianconeri promette di sorprendere: l’impossibile potrebbe diventare realtà.

