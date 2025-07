Mosse grigiorosse. La Cremonese ne ha due nel mirino. Ambrosino e Pobega possibili prestiti.

La Cremonese si prepara a rinforzare la rosa con due colpi di scena: Ambrosino e Pobega, entrambi pronti a partire in prestito, sono nel mirino della squadra. Mentre l’attesa per l’annuncio ufficiale di Davide Nicola come nuovo allenatore si fa più intensa, il mercato grigiorosso si anima di opportunità interessanti e strategie future. Ecco le ultime novità che potrebbero cambiare le sorti della stagione.

In attesa dell’ufficialità di Davide Nicola come nuovo allenatore, la Cremonese continua a tenere gli occhi belli aperti sul mercato. I grigiorossi hanno mostrato interesse per l’attaccante del Napoli, Giuseppe Ambrosino. Il classe 2003, sul quale c’è anche il Cagliari, è reduce da un ottimo Europeo con l’Italia Under 21 e potrebbe partire in prestito. Le manovre ruotano anche intorno alla questione Franco Vazquez, che da ieri è svincolato. El Mudo, leader grigiorosso nella cavalcata verso la Serie A, al momento è libero di accasarsi in un’altra squadra. Ma nei prossimi giorni potrebbe anche riprendere i discorsi con la Cremonese per siglare un nuovo prolungamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net