Maceratese su Sabattini Kouko vicino all’Ancona

Maceratese su Sabattini Kouko vicino ad Ancona: tra trattative e attese, la società biancorossa punta a rinforzare il centrocampo con Lorenzo Sabattini, giovane talento del 2001. Con un passato tra Grosseto, Sangiovannese e Ancona, il suo profilo si adatta alle idee di Possanzini, ma l’accordo con il Grosseto è ancora da definire. I tifosi sperano che questa operazione possa portare nuova linfa alla squadra, chiudendo il cerchio prima dell’inizio del campionato.

Sono giorni di trattative in casa biancorossa dove i tifosi attendono i primi colpi. La Maceratese deve sostituire Riccardo Bongelli destinato alla Samb e l’idea è caduta su Lorenzo Sabattini, centrocampista del 2001, che ha giocato con Grosseto, Sangiovannese e Ancona. Il calciatore ha le caratteristiche giuste per il calcio di Possanzini, ma la dirigenza deve raggiungere un accordo con il Grosseto in quanto il giocatore è ancora legato al club toscano. La Maceratese ha confermato al momento Armin Nasic, Denny Ciattaglia, Nicola Vanzan, Leonardo Mastrippolito, Niccolò Marras, Pablo Lucero. In questi giorni sono stati contattati dei giocatori per non accusare il salto di categoria: piacciono i centrocampisti Lorenzo De Grazia, per il quale si tratterebbe di un ritorno, Simone Cecere, l’attaccante Mamadou Kone, ex Sassari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net