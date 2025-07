Semilibertà a Stasi oggi l’udienza in Cassazione

Oggi si apre un nuovo capitolo nel caso Stasi, con l'udienza in Cassazione che potrebbe segnare una svolta decisiva riguardo alla sua concessione della semilibertà. Tra i punti fondamentali del ricorso, spicca l'intervista rilasciata a "Le Iene" lo scorso 30 marzo, che ha acceso i riflettori su questa delicata vicenda. Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi di questa importante giornata giudiziaria.

Caso Garlasco, nuova svolta: la pista Sempio riapre le indagini mentre Stasi ottiene la semilibertà - Nuova svolta nel caso Garlasco: le indagini sono state riaperte grazie alla conferma che un'impronta palmare e residui biologici trovati nel 2007 coincidono con Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi.

Elisabetta Ligabò Stasi parla alla Stampa: "Che abbia accettato il suo destino è ingiusto dirlo. Alberto si è sempre dichiarato innocente e adesso la verità sta finalmente venendo a galla. Ma che sia andato avanti come un soldato, questo sì, è vero" Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, oggi in Cassazione si decide su semilibertà Stasi; Alberto Stasi, la semilibertà a rischio e l'intervista a Le Iene. Potrà ancora uscire dal carcere per lavorare? Cosa succede oggi; Garlasco, Alberto Stasi rischia di perdere la semilibertà: attesa oggi la decisione in Cassazione.