Prisma Taranto Volley e Gioiella | una collaborazione che ha lasciato il segno Dopo quattro stagioni un saluto nel segno della riconoscenza dei valori condivisi e di un forte legame umano

una stagione ricca di successi, emozioni e valori condivisi che ha rafforzato il legame tra le due realtà. La collaborazione tra Prisma Taranto Volley e Gioiella ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore della comunità e nello sport locale. Con gratitudine e stima, si chiude questo capitolo, certi che i ricordi e le esperienze vissute continueranno a ispirare il futuro di entrambe le parti.

Quattro stagioni vissute fianco a fianco, unite da una visione comune, dalla passione per lo sport e da un profondo senso di appartenenza al territorio. Questo è stato – e resterà – il senso della collaborazione tra Prisma Taranto Volley e Gioiella, title sponsor della società rossoblù per ben quattro campionati consecutivi. Oggi, le due realtà annunciano congiuntamente la conclusione di questo importante capitolo. Una scelta maturata con rispetto e serenità da entrambe le parti, nel pieno riconoscimento di quanto di grande e autentico è stato costruito insieme. Non si tratta di un semplice cambio di rotta commerciale, ma della chiusura di un ciclo significativo, accompagnato da parole sincere che testimoniano il valore del percorso condiviso.