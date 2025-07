Lisa Vittozzi | Sarei felice di essere al via della prima gara stagionale Finalmente mi sento di nuovo un’atleta!

Lisa Vittozzi, la stella del biathlon, finalmente torna a farsi sentire. Dopo un inverno di assenza che ha lasciato tutti sorpresi, la campionessa italiana si prepara con entusiasmo per la nuova stagione 2025-26, in vista delle Olimpiadi. Nei giorni scorsi, è stata protagonista di un importante ritorno che ha riacceso le speranze dei fan: la sua passione e determinazione sono più forti che mai, e siamo certi che ci sorprenderà ancora.

Lisa Vittozzi è stata la grande assente dell’ inverno 2024-25. Non solo nel biathlon, bensì nelle discipline nordiche tout-court. Si parla della vincitrice della Sfera di cristallo 2023-24, rimasta completamente fuori dai giochi nella stagione successiva, quella oramai alle spalle. La trentenne di scuola friulana sta ora preparando il 2025-26, annata olimpica nella quale farà il suo ritorno in azione. L’azzurra, nei giorni scorsi, è stata contattata dalla testata altoatesina spor news.bz, alla quale ha rilasciato una lunga intervista, di cui vengono riportati i passaggi più significativi. “A questo punto della stagione è difficile fare paragoni, però posso vedere dove sono io e se mi trovo sulla strada giusta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lisa Vittozzi: “Sarei felice di essere al via della prima gara stagionale. Finalmente mi sento di nuovo un’atleta!”

