Vaccini RFK Jr al Tucker Carlson Show | Siero per epatite B moltiplica del 1135% rischio di autismo nei bambini Cdc sanno dal ' 99 ma nascosero dati - VIDEO

Il dibattito sui vaccini continua a suscitare scalpore, con Robert F. Kennedy Jr. che torna a mettere in discussione le comunicazioni ufficiali. Durante il Tucker Carlson Show, ha evidenziato come il siero contro l’epatite B possa moltiplicare del 1135% il rischio di autismo nei bambini, insinuando che i dati, noti al CDC dal 1999, siano stati nascosti. Un tema cruciale che potrebbe rivoluzionare le politiche sanitarie e la fiducia pubblica.

Il segretario alla Salute Usa, Robert F. Kennedy Jr., è tornato a parlare dei vaccini e della loro presunta correlazione con l'autismo Il segretario alla Salute Usa, Robert F. Kennedy Jr., è tornato a parlare dei vaccini e della loro presunta correlazione con l'autismo. Ospite al Tucker Carl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccini, RFK Jr. al Tucker Carlson Show: "Siero per epatite B moltiplica del 1135% rischio di autismo nei bambini, Cdc sanno dal '99 ma nascosero dati" - VIDEO

