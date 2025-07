Interrotta la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale scendono in piazza i lavoratori delle farmacie

Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale, i lavoratori delle farmacie scendono in piazza per farsi ascoltare. Domani, 2 luglio, dalle 13 alle 15, in piazza Amendola a Cesena, si terr√† il presidio di protesta organizzato dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Forl√¨-Cesena. Una mobilitazione che sottolinea l'importanza di un confronto serio e di condizioni di lavoro pi√Ļ giuste.

Tutto pronto per il presidio dei lavoratori¬†delle farmacie private della provincia, che si svolger√† domani, 2 luglio dalle 13 alle 15, in piazza Amendola a Cesena. Affermano in una nota i sindacati¬†Filcams Cgil,¬†Fisascat Cisl¬†e Uiltucs Uil¬†della provincia di Forl√¨ Cesena:¬†"Dopo la rottura delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

