Alatri riceve oltre 30mila euro per attività educative e inclusive a favore dei minori

Alatri160 si distingue ancora una volta come esempio di impegno sociale, ricevendo oltre 30mila euro per attività educative e inclusive dedicate ai minori. Per l’estate 2025, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha confermato un importante finanziamento di 60 milioni di euro destinato ai Comuni italiani, per favorire iniziative socio-educative. Una grande opportunità per rafforzare il sostegno ai giovani e costruire un futuro più inclusivo e solidale.

Anche per l’estate 2025, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha confermato un importante finanziamento rivolto ai Comuni italiani per lo sviluppo di iniziative socio educative destinate ai minori. In totale, sono stati stanziati 60 milioni di euro, da distribuire in base alla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it