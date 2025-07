Un aiuto concreto per le famiglie che vogliono sostituire vecchi elettrodomestici con modelli a basso impatto energetico per ridurre i consumi Ecco chi può chiederlo e come funziona

Se desideri rendere la tua casa più efficiente e rispettosa dell’ambiente, il bonus elettrodomestici 2025 è l’opportunità che cercavi. Questa misura, in arrivo entro giugno, permette alle famiglie di sostituire gli apparecchi obsoleti con modelli a basso impatto energetico, beneficiando di sconti diretti in fattura. Scopri come funzionano i requisiti e chi può usufruirne, così da fare un passo concreto verso un futuro più sostenibile.

Migliorare l'efficienza energetica della propria casa diventa un po' più accessibile. È in arrivo, infatti, il nuovo bonus elettrodomestici 2025, una misura che punta a incentivare l'acquisto di apparecchi di nuova generazione in sostituzione di quelli più obsoleti ed energivori. Il meccanismo, in fase di attuazione definitiva entro fine giugno, offre uno sconto diretto in fattura per chi rottama un vecchio elettrodomestico acquistandone uno nuovo prodotto in Europa. Un incentivo pensato per spingere il ricambio tecnologico domestico in una fase in cui il risparmio energetico non è solo un vantaggio economico, ma una scelta necessaria. Un aiuto concreto per le famiglie che vogliono sostituire vecchi elettrodomestici con modelli a basso impatto energetico, per ridurre i consumi. Ecco chi può chiederlo e come funziona

