Regione sanità con i conti in ordine | Bilancio consolidato con 120 Mln di avanzo

La Regione Lazio fa un passo avanti decisivo nella gestione della sanità, approvando in tempo record i bilanci delle strutture e il bilancio consolidato regionale. Con un avanzo di circa 120 milioni di euro, si apre una nuova era di stabilità e efficienza, garantendo risorse e servizi migliori per i cittadini. Questa svolta testimonia un impegno concreto verso un sistema sanitario più solido e trasparente, pronto a fare ancora di più per la salute di tutti.

«La Regione Lazio segna un punto di svolta nella gestione della sanità. Per la prima volta, sono stati approvati nei tempi di legge sia i bilanci delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere che il bilancio consolidato regionale, che chiude con un avanzo di circa 120 milioni di euro che saranno.

Regione Lazio, gruppo FdI: “I dati confermano lo straordinario efficientamento della sanità” - Roma, 13 maggio 2025 – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha evidenziato, durante il Consiglio regionale straordinario, i significativi progressi del sistema sanitario laziale.

La finanziaria regionale chiude il sesto bilancio consecutivo in positivo e si afferma come braccio operativo cruciale per l'attuazione dei Programmi Comunitari 2021-2027 Vai su Facebook

