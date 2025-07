Juve Tudor | Tutti vogliono battere il Real Madrid io ci credo Sulla sconfitta contro il City dico questo

Tutti vogliono battere il Real Madrid, ma Igor Tudor, allenatore della Juve, si distingue con un ottimismo autentico. Nella conferenza stampa in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club, Tudor ha espresso fiducia e determinazione, sottolineando che, nonostante le difficoltà , la sua squadra è pronta a dare il massimo. La sfida contro i Blancos sarà un banco di prova cruciale: ecco perché crediamo in una Juventus capace di sorprendere.

Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juve, nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Real Madrid. Tutti i dettagli in merito Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista di Real Madrid-Juve, ottavi di finale del Mondiale per Club. Il tecnico bianconero si è mostrato determinato e concentrato, consapevole della difficoltà dell'impegno ma .

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

