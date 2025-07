Miniere il governo va sottoterra e lancia il piano | 100 nuovi siti in Italia per estrarre terre ra

Il governo italiano si prepara a scavare sotto la superficie del Paese con un ambizioso piano di 100 nuovi siti estrattivi dedicati a terre rare, litio e platino. Questi progetti, individuati dall’Ispra, promettono di rivoluzionare il settore minerario nazionale e di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Entro giugno 2026, saranno individuate le nuove aree di escavazione, segnando una svolta strategica per l’Italia. Con questa iniziativa, il nostro Paese si sta posizionando come protagonista della transizione energetica e tecnologica.

Il dossier Ispra identifica 14 progetti nazionali in tutto il Paese. Entro giugno 2026 si indicheranno le nuove escavazioni. Il ministro Pichetto Fratin: "Con i minerali critici superiamo l'industria basata sul carbone".

