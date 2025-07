A Pescara arriva il Vivident tour 2025 tra dj set e divertimento

a Pescara arriva il Vivident Tour 2025, un'esplosione di musica, energia e divertimento! Dopo il successo delle precedenti edizioni, la terza stagione promette ancora più emozioni, DJ set coinvolgenti e momenti di condivisione unica. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e socialità che desiderano vivere un’estate all’insegna della freschezza e del buonumore. Preparatevi a ballare e divertirvi come mai prima, perché a Pescara l’estate sarà tutta da vivere!

Parte la terza edizione del Vivident tour, concept creato tre anni fa da Selection Communicatione & design per portare in giro per l'Italia un evento esclusivo che unisce musica, divertimento e momenti di condivisione all'insegna della freschezza. Il Vivident tour farà tappa anche a Pescara

