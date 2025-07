Patrizia Grigolini e il suo luogo delle meraviglie

Patrizia Grigolini porta a Milano il suo affascinante "Luogo delle Meraviglie", un viaggio attraverso decenni di estetica e creatività. Con un’esperienza solida e un’intuizione unica, ha saputo reinventarsi, lasciando un segno distintivo nel panorama culturale. La sua presenza promette di sorprendere e ispirare, confermando come l’arte e la bellezza siano un eterno dialogo tra passato e futuro. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di meraviglie senza tempo.

Patrizia Grigolini e il suo luogo delle meraviglie; In centro a Milano apre una “wunderkammer” di arte e design.

