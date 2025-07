agnone cilento estate tra fede musica e tradizione per maria ss del carmine

Agnone Cilento si anima con la magia dell’estate, tra fede, musica e tradizione, nel suggestivo scenario dedicato a Maria SS del Carmine. Un appuntamento imperdibile che coinvolge il cuore del territorio cilentano, unendo spiritualità e cultura in un ricco calendario di eventi. La rassegna, promossa dal Comitato e dalla Parrocchia, celebra le radici profonde e la vocazione comunitaria del luogo. La rassegna si è aperta il 1° luglio con...

MONTECORICE, 1 LUGLIO – Ha preso ufficialmente il via ad Agnone Cilento la rassegna estiva dedicata a Maria Santissima del Carmine, appuntamento molto atteso in tutto il territorio cilentano. Promossa dal Comitato per i solenni festeggiamenti e dalla Parrocchia locale, la manifestazione unisce spiritualità, musica, arte e spettacolo in un programma dal forte valore culturale e aggregativo. La rassegna si è aperta il 1° luglio con l'Intronizzazione della Madonna del Carmine, alle ore 19.30. Il momento liturgico inaugura una serie di eventi religiosi e civili che culmineranno nella giornata del 16 luglio, Solennità di Maria SS.