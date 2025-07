Droni missili basi militari | così Mosca sbarca in Libia E minaccia anche l’Italia

La presenza di droni, missili e basi militari in Libia sta emergendo con forza, trasformando il Fezzan da semplice deserto a nodo strategico globale. Le tracce di eserciti e tecnologie avanzate rivelano un più ampio gioco di potere che coinvolge Russia, Italia e altre potenze. La regione si sta definitivamente risvegliando come teatro di una nuova, intricata partita internazionale. La domanda ora è: quale sarà il prossimo movimento in questo scenario in continua evoluzione?

La sabbia del Fezzan non è più solo polvere. Da mesi è diventata logistica, trasporto, strategia. Le piste abbandonate riemergono, le basi si allungano, i radar si accendono. Dove prima c’erano depositi semi-dimenticati del regime di Gheddafi, ora atterrano gli Antonov russi, sfilano i lancia-missili Tor?M2 in parata a Bengasi e si riattivano installazioni in grado di ospitare missili a medio raggio. Non è più una presenza ombra. È un’ infrastruttura militare. Mosca ha trovato nella Libia del generale Haftar il suo nuovo sbocco strategico nel cuore del Mediterraneo: e mentre l’Occidente guarda a Gaza, al Libano e a Kiev, il Cremlino avanza su un fronte scoperto, sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Droni, missili, basi militari: così Mosca sbarca in Libia. E minaccia anche l’Italia

In questa notizia si parla di: basi - droni - missili - militari

Maxi-operazione dell’intelligence ucraina: droni sulle basi russe, bombardieri in fiamme - Un nuovo capitolo nel conflitto ucraino: l'Operazione "Rete" segna un’intensificazione nell’uso dei droni, simbolo di una guerra sempre più tecnologica.

Il conflitto fra democrazie e autocrazie: gli eserciti di Israele e Ucraina colpiscono basi missilistiche, aeroporti e installazioni militari. Russia e Iran rispondono con missili e droni sulle aree residenziali e contro target civili. #StandWithUkraine #Stan Vai su X

Israele ha lanciato nella notte una serie di attacchi definiti “preventivi” in Iran contro impianti nucleari e militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali. Il Paese ha dichiarato lo stato di emergenza in previsione degli attacchi missilistici e droni di rappresaglia p Vai su Facebook

Israele attacca l’Iran, droni e missili nella notte; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Israele attacca l'Iran, colpiti basi militari e siti nucleari.

Le basi militari americane in Italia: ruolo strategico, utilizzo e implicazioni geopolitiche - Con 8 basi ufficiali, a cui si aggiungono installazioni segrete, l’Italia ospita una delle più dense concentrazioni di strutture militari straniere in Europa ... Da rainews.it

Iran, quali sono gli obiettivi Usa nel mirino? Le 19 basi militari e navi mercantili, le opzioni per contrattaccare sono limitate - Il monito dell'Iran agli Usa e al loro presidente Trump di evitare di unirsi alla campagna di bombardamenti di Israele è ormai vano. Scrive msn.com