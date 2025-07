Caldo record scatta l’allarme in Italia | stop al lavoro sotto al sole in alcune Regioni

L'ondata di calore record in Italia ha raggiunto livelli critici, con alcune regioni che stoppano le attività lavorative sotto il sole. La tragica morte di Brahim Ait El Hajjam, imprenditore di Treviso, sottolinea quanto il caldo estremo possa essere fatale. In risposta, Lombardia e Emilia-Romagna hanno introdotto ordinanze per vietare il lavoro nelle ore più calde, una misura fondamentale per salvare vite e prevenire tragedie come questa.

Brahim Ait El Hajjam era il titolare di un'azienda di pavimentazioni di Treviso che è deceduto presumibilmente per un malore causato per il troppo caldo subito. Il suo decesso arriva proprio nel giorno in cui la Lombardia e la stessa Emilia Romagna hanno deciso di adottare un'ordinanza che vieta di lavorare nelle fasce orarie più calde, affinché si possano prevenire episodio di complicanze di salute o, nei casi peggiori, morti sul lavoro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caldo record, scatta l’allarme in Italia: stop al lavoro sotto al sole in alcune Regioni

