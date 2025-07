Lo sai che la prima autostrada al mondo è a Milano? Ha ben 101 anni Ecco qual è

Lo sapevi che la prima autostrada al mondo, la storica 232 di Milano, ha ben 101 anni? Spesso si pensa che le autostrade siano un’invenzione americana o tedesca, ma in realtà il nostro Paese ha scritto la storia del traffico su strada già nel 1924 con la Milano–Varese. Un esempio di ingegno italiano ancora oggi simbolo di innovazione e progresso. Scopriamo insieme questa straordinaria vicenda!

Forse non tutti sanno che la storia delle autostrade non è iniziata negli Stati Uniti o in Germania, come spesso si pensa. Il primo tratto autostradale del mondo è nato proprio in Italia, più precisamente in Lombardia. E oggi, a distanza di 101 anni dalla sua inaugurazione, rappresenta ancora un simbolo di ingegno e visione del futuro. La storia unica della Milano-Varese. Stiamo parlando dell’ autostrada Milano–Varese, che fu inaugurata nel 1924 con il nome di “Autostrada dei Laghi”. Un’opera all’avanguardia per l’epoca, nata grazie all’intuizione di Piero Puricelli, ingegnere e imprenditore milanese, che per primo pensò a una strada interamente dedicata alle automobili. 🔗 Leggi su Funweek.it