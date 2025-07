VIDEO Giocano in un tavolo da ping pong largo 30 cm | ecco ome

Immaginate di sfidare i limiti della precisione: due atleti dello Spartans, club indiano di ping pong, si allenano su un tavolo di soli 30 centimetri di larghezza, sfidando la normale dimensione del gioco. Questo esercizio estrema aumenta controllo e concentrazione, portando le abilità a un livello superiore. Il video virale sui social ha catturato l’attenzione di appassionati e professionisti, dimostrando che nella disciplina come nel successo, il limite è solo un punto di partenza.

Lo Spartans, club indiano di ping pong, ha pubblicato sui suoi social un video che mostra due suoi atleti che si allenano su un tavolo strettissimo, largo a malapena 30 centimetri. La societĂ ha spiegato che allenarsi in questo modo è utile per aumentare la precisione e il controllo dei colpi. Il video è diventato virale sui social. (Instagram@spartanstabletennisclub). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Giocano in un tavolo da ping pong largo 30 cm: ecco ome

