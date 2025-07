Incontro decisivo in giornata Napoli a caccia dell’accordo | dopo Lang arriva subito un altro colpo

In un clima di tensione e adrenalina, il Napoli si prepara a chiudere un accordo decisivo nella giornata di oggi. Dopo aver già sorpreso con colpi da champion, la squadra azzurra accelera ancora, prontissima a portare a casa altri rinforzi di peso. La passione è alle stelle e le trattative fervono: i tifosi sognano già il prossimo passo verso una stagione da record. In modo particolare, si sta...

Il Napoli è attivissimo sul mercato. L’affare per l’esterno olandese è in dirittura d’arrivo, ma potrebbe esserci subito un altro nuovo colpo nelle prossime ore. Sono momenti caldissimi in casa Napoli. Il club azzurro, dopo una stagione da assoluto protagonista, è pronto ad essere padrone anche del mercato. Dopo i colpi De Bruyne e Marianucci, la dirigenza è pronta ad accogliere altri profili a Castel Volturno. In modo particolare, si sta parlando di Noa Lang e non solo. Infatti, subito dopo l’olandese potrebbe concretizzarsi un nuovo colpo in entrata. Oggi incontro chiave per Lucca: c’è ancora distanza tra Udinese e Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it