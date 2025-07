L’addio a sorpresa di Anna Wintour a Vogue | gli esordi nella rivista erotica per donne adulte e la lunga carriera

L'addio a sorpresa di Anna Wintour a Vogue scuote il mondo della moda. Dopo oltre tre decenni ai vertici, la sua carriera inizia con umili esordi in una rivista erotica per donne adulte, prima di diventare la regina incontrastata dello stile e dell'influenza. A 75 anni, Wintour dimostra che il vero potere non ha età , lasciando un'eredità indelebile. Un capitolo che si chiude, ma il suo impatto continuerà a ispirare generazioni future.

È vero che 75 anni sono l'età in cui tanti sono già andati in pensione, ma Anna Wintour sembrava eterna ed è stata una sorpresa la sua decisione di lasciare la direzione di Vogue. Dopo aver dettato la moda per 37 anni, una delle giornaliste più potenti al mondo ma, soprattutto, la regina che ha ispirato Hollywood fa un passo indietro.

