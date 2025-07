Lo hanno arrestato il governo può cadere! Accuse gravissime al premier | cosa succede

Una crisi politica senza precedenti scuote la Spagna: l’arresto dell’ex segretario del PSOE, Santos Cerdán, e le accuse di corruzione ponganono in discussione la stabilità di Pedro Sánchez e l’intera alleanza di governo. La crescente tensione minaccia di sconvolgere il panorama politico, lasciando il paese in attesa di sviluppi decisivi che potrebbero cambiare il corso della politica nazionale. Ma cosa succederà ora?

Una scossa politica senza precedenti ha colpito il governo di Pedro Sánchez, travolto dalla nuova ondata di arresti legati a uno dei più gravi scandali di corruzione degli ultimi anni. Il fermo dell’ex segretario organizzativo del Psoe, Santos Cerdán, segna un punto di non ritorno per il centrosinistra spagnolo. Il movimento Sumar, alleato di governo, ha già preso le distanze, decretando la “fine del sanchismo” con parole che suonano come una condanna: «Cada chi deve cadere». Leggi anche: Corruzione, perquisito sindaco di Gioia del Colle Mastrangelo (FdI) con altre 7 persone: “10% per appalto” Il ruolo centrale di Santos Cerdán nell’inchiesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lo hanno arrestato, il governo può cadere!”. Accuse gravissime al premier: cosa succede

