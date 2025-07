Pensioni anticipate 2026 stop dall’UE | salgono contributi e requisiti addio alla riforma?

Le pensioni anticipate del 2026 sono nuovamente sotto assedio: stop dall’UE, aumento di contributi e requisiti più stringenti. La speranza di una riforma favorevole ai lavoratori si sgretola, con Bruxelles che avverte sull’insostenibilità a lungo termine del sistema previdenziale italiano. In un panorama in continuo mutamento, è indispensabile capire come prepararsi alle nuove sfide per garantire un futuro sereno. Ma cosa ci riserva davvero il prossimo futuro?

Chi sperava in una nuova riforma delle pensioni può, ancora una volta, mettere da parte le aspettative. A stroncare sul nascere ogni ipotesi di cambiamento in senso favorevole per i lavoratori è l’ennesimo monito che arriva da Bruxelles, un richiamo che si aggiunge ai tanti già espressi in passato sullo stato della previdenza italiana. A preoccupare, come sempre, sono i conti pubblici, la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico e i vincoli di bilancio imposti dall’Unione Europea. Il messaggio che trapela è chiaro: in queste condizioni, non c’è spazio per una riforma espansiva delle pensioni. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

In questa notizia si parla di: riforma - pensioni - anticipate - stop

Riforma Pensioni 2025-2026: Pensione a 67 anni e 3 mesi? Ecco cosa può cambiare - Il dibattito sulle pensioni si riaccende nell'agenda politica italiana. Recenti indiscrezioni suggeriscono che il Governo stia considerando una misura per congelare temporaneamente l'incremento dell'età pensionabile previsto dalla legge.

Gli effetti delle riforme del passato per abbattere il costo delle pensioni «annullate» dalla controriforma e l’introduzione di Quota 100 Vai su Facebook

Pensioni 2025, buone notizie, stop all’aumento dell’età pensionabile fino al 2028, ecco per chi e tutte le novità; Pensioni, confermato stop all'aumento di 3 mesi dell'età. Tra Tfr e flessibilità, ecco le novità verso la rifo; Pensioni, verso nuove regole per le finestre d’uscita: possibile stop all’Ape sociale.

Pensioni anticipate 2026, stop dall’UE: salgono contributi e requisiti, addio alla riforma? - Chi sperava in una nuova riforma delle pensioni può, ancora una volta, mettere da parte le aspettative. Come scrive pensionipertutti.it

Stop a pensioni anticipate per invalidi e non vedenti - MSN - Stop a pensioni anticipate per invalidi e non vedenti: la riforma Amato, anche conosciuta come legge 503/92, ha rappresentato un importante pilastro del nostro sistema pensionistico, perché nello ... Scrive msn.com