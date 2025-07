È il più pericoloso! Primo caso in Italia scatta l’allarme sanitario

L’Italia si trova nuovamente in allerta sanitaria: un caso di 200 il pi249, il virus considerato tra i più pericolosi, ha riacceso i riflettori su questa minaccia già nota ma più insidiosa. Mentre l’attenzione globale si concentra su altri focolai, la sorveglianza epidemiologica sul territorio europeo diventa cruciale. Negli ultimi giorni, un episodio confermato ha riportato sotto i riflettori un virus che...

L’allerta sanitaria torna alta in Italia e non solo, con un nuovo caso che riporta l’attenzione su una malattia già nota, ma in una forma più insidiosa. Mentre gli occhi restano puntati su altri focolai globali, un diverso fronte di rischio si riapre anche sul territorio europeo, dove la sorveglianza epidemiologica si fa nuovamente prioritaria. Negli ultimi giorni, un episodio confermato ha riportato sotto i riflettori un virus che l’Organizzazione Mondiale della Sanità non ha mai smesso di monitorare. E ora, con una sua variante più pericolosa, il quadro cambia. L’ Italia ha registrato il suo primo caso di Mpox clade 1b, la variante più aggressiva del vaiolo delle scimmie, classificata come minaccia sanitaria globale dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “È il più pericoloso!”. Primo caso in Italia, scatta l’allarme sanitario

