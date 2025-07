WWE | Caos a RAW GUNTHER Goldberg Punk Rollins e LA Knight scatenano l’inferno

Un nuovo capitolo di caos e adrenalina si apre a RAW, dove le stelle più incandescenti come Gunther, Goldberg, Punk, Rollins e The Knight scatenano l’inferno sul ring. L’ultima puntata ha fatto tremare i fans: tensione alle stelle, colpi di scena e sfide epiche pronti a riscrivere la storia della WWE. E ora, cosa ci riserverà il prossimo attimo di questa battaglia senza esclusione di colpi? Restate sintonizzati, perché la guerra è appena iniziata.

Durante l’ultima puntata di Monday Night RAW, il WWE World Heavyweight Champion GUNTHER ha fatto il suo ingresso trionfale nell’arena, accompagnato dalle note imponenti della sua theme. Il” Ring General” ha preso la parola con un chiaro obiettivo in mente: inviare un messaggio diretto e brutale a Goldberg. MY GOAT HAS ARRIVED GUNTHER IS HERE! #WWERAW pic.twitter.comhLzswtzeTA — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) June 30, 2025 GUNTHER ha riconosciuto l’impatto che Goldberg ha avuto nella sua carriera, sottolineando come abbia lasciato un segno indelebile su ogni avversario affrontato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net