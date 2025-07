Tudor lancia la Juve | Col Real Madrid sarà come una finale noi possiamo colpirli Ai miei ragazzi ho voluto dire una cosa

Tudor si prepara a sfidare il Real Madrid con la determinazione di chi sa di poter competere ai massimi livelli. La sua convinzione è che questa partita, più di una semplice sfida, sia come una finale. Ieri, tutto il club ha fatto un passo indietro per ricaricare le energie, ma ora è il momento di scendere in campo e dimostrare il vero carattere della Juventus. È arrivato il momento di colpirli!

Tudor lancia la Juve: «Col Real Madrid sarà come una finale». Le dichiarazioni ai giornali del tecnico in vista della sfida di oggi col Real Madrid. Igor Tudor ha parlato ai giornali presenti in vista della sfida in programma questa sera tra Real Madrid e Juventus. Le sue dichiarazioni. CONDIZIONE – « Stiamo bene, sabato tutto il club ha voluto prendersi un giorno di riposo per fare una sorta di “reset”. Abbiamo fatto colazione tutti insieme e poi ci siamo concessi una giornata libera, prima di concentrarci anima e corpo per preparare con motivazione, voglia e attenzione la partita con il Real Madrid ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor lancia la Juve: «Col Real Madrid sarà come una finale, noi possiamo colpirli. Ai miei ragazzi ho voluto dire una cosa»

Xabi Alonso, prossimo avversario con il suo Real contro la Juve, parla della sfida contro i bianconeri: attestato di stima importante da parte del tecnico spagnolo

