Inter la beffa è doppia col Fluminense | ci ha messo lo zampino pure Allegri

L'Inter cade sotto i colpi del Fluminense, con un risultato che lascia l'amaro in bocca. La sconfitta, maturata grazie alle reti di Cano e Hercules, mette in luce le criticità dei nerazzurri e le sorprese di un Mondiale per Club che si rivela appassionante e imprevedibile. Tra retroscena e polemiche, il calcio internazionale ci ricorda quanto ogni partita possa riservare emozioni forti e colpi di scena inattesi.

I nerazzurri crollano contro i brasiliani guidati dall'ex Milan Thiago Silva che nel postpartita ha rivelato un succoso retroscena L' Inter esce con le ossa rotte dal Mondiale per Club e dopo aver eliminato due sudamericane al girone, si arrende alla terza, ovvero il Fluminense. Un tour tra Messico, Argentina e Brasile che però si ferma bruscamente a causa dei gol di Cano e Hercules. Ma soprattutto per una brutta prestazione, che ha evidenziato ancora una volta una squadra scarica e stremata al termine di una stagione "logorante" come l'ha definita anche Giuseppe Marotta.

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

